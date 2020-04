Die katholische Kirche und technischer Fortschritt? Das passt nicht immer zusammen. In der Marienkirche am Halleiner Dürrnberg hat Pfarrer Roman Eder nun einen Spendenautomaten aufgestellt. Gläubige brauchen kein Bargeld mehr, eine Bankomatkarte genügt. Der digitale Opferstock sprudelt Geld in die Kassen.