Abstand halten. Starke Worte in diesem Jahr. Sie werden noch stärker, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel wieder Vollbetrieb aufnehmen (ab 11. Mai soll es so weit sein) und die Schulen für alle aufsperren (4. Juni). Gesundheitsminister Rudolf Anschober meinte am Dienstag, dass in Öffis künftig der Abstand von einem Meter auch unterschritten werden könne. Damit widerspricht er der „Fahrgast-Charta“ von Parteifreundin und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: ausreichend Distanz (das sagen auch die ÖBB).