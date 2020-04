„Auswirkungen zwar heftig, aber nur von kurzer Dauer“

Für das laufende Jahr seien eine Rezession und ein sich verschlechternder Arbeitsmarkt in Österreich zwar sehr wahrscheinlich. Die Auswirkungen dürften zwar „heftig, aber nur von kurzer Dauer sein“. So prognostiziert die Agentur für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2020 ein Minus von 4,8 Prozent. 2021 könnte es dann aber wieder ein BIP-Plus von rund 3,0 Prozent geben. „Die weitere Entwicklung ist jedoch höchst ungewiss, da noch nicht absehbar ist, wie tief die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus zum jetzigen Zeitpunkt sein werden,“ heißt es in der Aussendung.