Zusätzlich fließen zehn Millionen Euro über das Gemeinderessort (ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und „Vize“ Anton Lang, SPÖ) an Bedarfszuweisungen - mit den vorgesehenen Bundesmitteln werden in den nächsten Monaten 60 Millionen Euro (zu den bisherigen 75 Millionen) in den weiß-grünen Breitbandausbau investiert. 14 Gemeinden (vorrangig in der West- und Süd-Ost-Steiermark) dürfen sich freuen: Sie werden an das Glasfasernetz angeschlossen.