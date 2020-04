Ein Schwerverletzter nach einer Prügelei und zwei Mopedunfälle sind die Bilanz eines feucht-fröhlichen mehrtägigen Ausflugs von sieben Jugendlichen ins oberösterreichische Mühlviertel. Die Teenager hatten sich Ende März in einem Wochenendhaus in St. Johann am Wimberg, das der Familie zweier Gruppenmitglieder gehört, einquartiert.