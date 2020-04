Ein 63-jähriger Kärntner hat am Dienstag bei Forstarbeiten in Preitenegg schwere Kopfverletzungen erlitten. Laut Polizei wollte er eine Fichte mit dem Traktor bergwärts ziehen, als das Seil riss, zurückschnellte und den Mann am Kopf traf. Der Schwerverletzte ging noch zum nahen Wohnhaus und verständigte von dort die Rettung. Er wurde ins Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert.