Lichtblick am düsteren Horizont

„Wir starten Mitte Mai in Kleingruppen“, freut sich Nachwuchsleiter Mario Haider auf die Rückkehr ins Training. Ein kleiner Lichtblick am düsteren Horizont. Denn laut Sportminister Werner Kogler sind Meisterschaften auch im Herbst kaum denkbar. „Den Kindern gehen dadurch Ziele verloren“, sagt mit Stefan Aigner der Sportpsychologe des OÖ-Sportlandes. Nachsatz: „Die Motivation schwindet, den Kindern geht ein Teil der Persönlichkeit verloren!“