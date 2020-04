Sicherheitsberatung am Bauernhof

Mit dem Frühling häufen sich Unfälle mit Kindern aber auch in der Landwirtschaft. Damit sie gar nicht erst passieren, bietet die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) ihren Versicherten, zu denen seit 1.…Jänner auch Landwirte gehören, Kindersicherheitsberatungen an. Vor Ort werden mit Eltern und Kindern Gefahren besprochen und Unfallquellen aufgespürt.