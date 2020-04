Entscheidung fürs Tennis

Er wurde bekannt für seine beidhändige Rückhand, seine Returns und Passierbälle, gewann insgesamt 60 Turniere, drei Mal den Davis Cup. Bei all den Erfolgen hatte Agassis Karriere auch Tiefpunkte und Krisen. 1997 nahm er das Aufputschmittel Crystal Meth. Nur ein schamloser Brief an die Herren-Tour (ATP) und eine Lüge habe danach eine Dopingsperre verhindert, beichtete Agassi in seiner Autobiografie „Open“. Agassi war auf Platz 141 abgestürzt und am Boden, entschied sich dann aber bewusst fürs Tennis, kämpfte sich über zweitklassige Turniere zurück und wurde erfolgreicher als zuvor. Insgesamt führte er 101 Wochen die Weltrangliste an. Sein Karriereende war aufgrund von Rückenproblemen quasi unausweichlich.