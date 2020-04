Handel trägt Mehrkosten

„Wir wollen die aktuelle Situation nicht ausnutzen und stehen zu dem, was vereinbart ist“, sagt GF Hans Plattner von der Firma Hörtnagl, „der Auszahlungspreis an die Bauern soll gleich bleiben.“ So erklärte sich das Familienunternehmen als erstes bereit, diesen Differenzbetrag selbst zu tragen. Für Raphael Kuen, Zuchtleiter Tiroler Grauvieh, ist dies eine „unglaubliche Solidarität“. Hörtnagl preschte vor, andere zogen nach. „Vorgestern lenkte nach M-Preis dankenswerterweise auch Spar ein, die erhöhten Schlachtkosten zu tragen“, zeigt sich Michael Wurzrainer, RZT-Bereichsleiter von Nutz- und Schlachtvieh erfreut. Die Fleischproduzenten hätten ohnedies am Preisverfall zu knabbern, der natürlich stark vom fehlenden Tourismus angeheizt wird. Am meisten Sorgen bereite zurzeit die Vermarktung von Schlachtkühen und Kälbern, weil auch der Export nahezu stillstehe.