Dringende Entscheidungen stehen an

Leoben war ein Vorreiter, in der ganzen Steiermark sind nun aber die Gemeinderäte gefordert. Grund: Bis Ende Mai muss der Rechnungsabschluss für 2019 beschlossen sein, auch viele weitere dringende Entscheidungen stehen an. Die im März abgesagten Sitzungen müssen nachgeholt werden.