Straße am Dienstag wieder unpassierbar

Auch gestern fanden sich wieder an die 30 Autos auf der Dax Lueg-Straße ein. Von sechs in der Früh bis gegen 10.30 Uhr ging nichts mehr. „Die Polizei hat die Straße abgesperrt, aber das Gesprächsklima war gut“, so Fuchsberger. Der Verein hat in drei Wochen bereits mehr als 1000 Unterstützungsunterschriften erhalten – Tendenz steigend. Ab der kommenden Woche sollen auch Demonstrationen wieder erlaubt sein. „Dann werden wir sicher eine organisieren“, so der Vereinsobmann.