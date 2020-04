„Gefährliches“ Verhalten

Laut FPÖ wurden bei der Pressekonferenz Grafiken gezeigt, die einzelne Haushalte in Innsbruck als Haushalte mit einem Stromverbrauch unter 100 kwH pro Jahr ausweisen. Willi hatte zudem in Bezug auf die Leerstandserhebung etwa davon gesprochen, dass man 2031 Wohnungen „lokalisieren“ habe können, in denen es so gut wie keinen Stromverbrauch gebe.