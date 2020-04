Angebot von Veranstalter

Reiseanbieter „X-Jam“ schrieb in einer Mail an die Maturanten, dass man sich bis 4. Mai entscheiden kann, ob man die Reise kostenlos auf den Herbst verschieben oder zu günstigen Konditionen stornieren möchte. Konkurrent „Summersplash“ hält davon nichts: „Ich würde jedem raten, noch nicht zu stornieren, sondern abzuwarten, bis es klare Regeln gibt“, so Splashline-Chef Didi Tunkel. Seit dem Schreiben geht’s in 10…% aller Reisefragen bei der AK OÖ um Maturareisen. Konsumentenschützerin Ulrike Weiß dazu: „Das Angebot übt Druck aus, aber bietet einen Ausweg. Jeder muss für sich entscheiden.“