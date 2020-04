Die FPÖ hat am Dienstag eine Ministeranklage beim VfGH gegen Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) angekündigt. Für die Freiheitlichen hat der Ressortchef seine Arbeit in der Corona-Krise nicht nur „besonders sorglos“, sondern auch „schuldhaft“ und „rechtswidrig“ ausgeführt. Am Dienstagabend sagte Anschober im „ZiB 2“-Interview, dass die Juristen des Ministeriums die Verfassungskonformität der Verordnung, die das Betreten öffentlicher Orte regelt, bestätigt hätten. „Am Ende des Tages werden das die Höchstgerichte zu entscheiden haben“, so Anschober.