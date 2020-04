Beim Zusammenstoß eines Lkw mit einem Linienbus sind am Dienstag in St. Pölten insgesamt fünf Verletzte zu beklagen gewesen. Der Lenker des Schwerfahrzeugs dürfte an einer Kreuzung die rote Ampel übersehen haben. Der Lkw stürzte infolge des Unfalls um, der Autobus krachte in eine Hausmauer.