Die wichtigsten Empfehlungen an die Heime im Detail:

· Besuche sind nur in einem definierten Besuchsbereich vorgesehen.

· Vorrangig sollen engere Angehörige den Bewohner besuchen.

· Besucher, die Symptome einer Infektionskrankheit aufweisen, sind vom Besuch ausgeschlossen. Jede Besucher hat schriftlich zu bestätigen, dass er nicht an COVID-19 erkrankt ist, keine COVID-19-Kontakte hatte und zum Zeitpunkt des Besuchs auch keine Symptome hat.

· Besucher werden berührungslos und in Begleitung eines Mitarbeiters in den Besuchsbereich begleitet. Zum Schutz der Bewohner ist ein direkter körperlicher Kontakt nicht möglich und der Abstand muss mindestens einen Meter betragen.

· Besucher müssen im Eingangsbereich eine Hände-Desinfektion durchführen und permanent einen Mund-Nasen-Schutz tragen.