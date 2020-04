Die Polizei ist auf der Suche nach einem Pkw-Lenker, der am Montagabend in Innsbruck Fahrerflucht beging: In der Kehre kurz vor Schloss Ambras geriet der Gesuchte, welcher wohl mit einem schwarzen Mercedes unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw eines Ehepaars. Obwohl die beiden dabei erheblich verletzt wurden, fuhr der Unbekannte einfach davon.