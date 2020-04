Damit das Virus in den Gerichten nicht weiter verbreitet wird, müssen sich Richter, Staatsanwälte, Angeklagte, Anwälte, Zeugen und Zuhörer aber an viele neue Regeln halten. „An unsere Mitarbeiter haben wir Masken und Schutzvisiere verteilt“, erklärt Stutter. Im ganzen Gebäude wurden Zettel aufgehängt und Bodenmarkierungen angebracht, die auf den Mindestabstand hinweisen. „Das Landesgericht darf nur mit Schutzmaske betreten werden. Wer keine dabei hat, bekommt beim Eingang eine“, sagt der Landesgerichtsvizepräsident. An den Eingängen kann es zu Fiebermessungen kommen. Kleine Verhandlungssäle bleiben generell gesperrt, in anderen wurden einige Sitzmöglichkeiten entfernt. „Die Öffentlichkeit soll aber schon gewahrt bleiben.“ Dass große Schwurgerichtsverhandlungen – wie der auf den 9. Juni verschobene Prozess gegen den mutmaßlichen Peiniger von Studentin Lucile – etwa in die Messehalle verlegt werden, ist schon allein aufgrund der Kosten nicht angedacht.