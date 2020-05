„Keine Unterstützung“: Wiener Clubbetreiber toben

Auch in der Innenstadt steht das Nachtleben still. Die Lugeck-Alm, bis vor einiger Zeit bekannt als Bettel-Alm am Lugeck, ist wie alle anderen Clubs der Stadt betroffen. „Natürlich geht die Gesundheit vor, aber so wie wir das jetzt aufnehmen, werden wir Nachtgastronomen komplett im Stich gelassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nachtclubs überleben, bis ein Impfstoff gefunden wird“, erklärt Mario Obermaier im Gespräch mit City4U.