„Es ist eine schwierige Situation, die so noch nie da gewesen ist. Wenn man schon jetzt buchen will, ist es meiner Meinung nach am besten, auf eine möglichst lange kostenfrei stornierbare Option zu setzen“, erklärte Kern am Dienstag im Ö1-Morgenjournal. Sonst empfehle man in vielen Fällen eher noch zuzuwarten und zu beobachten, wie sich die Lage weiter entwickle. Aus derzeitiger Sicht könne niemand sagen, ab wann wieder welche Art von Reisen möglich ist. Eine Option wäre, auf Last-Minute-Aktionen zu setzen.