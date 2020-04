Wie bereits in der „Steirerkrone“ berichtet, fordert SPÖ-Chef Anton Lang eine faire Entlohnung für die „Helden der Zeit“ - also Mitarbeiter in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Supermärkten oder im öffentlichen Verkehr. Jetzt wird er konkreter: 1700 Euro Mindestlohn wären angemessen.