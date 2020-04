Aktuell fressen sich die Riesenbohrer „Carl“ und „Ghega“ von der Mitte des Tunnels in Richtung Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen. Dort sind ebenso bereits drei Kilometer geschafft wie Richtung Mürzzuschlag, wo aber die Bagger-Spreng-Methode zum Einsatz kommt. Gerade der Abschnitt in NÖ ist besonders anspruchsvoll. Ein unerwarteter Wassereintritt auf der Baustelle Göstritz und ein Schlammeintritt in Gloggnitz im vergangenen Jahr stellte die ÖBB vor große Herausforderungen. An beiden Orten haben die Vortriebsarbeiten nun aber wieder begonnen. In vier Jahren soll der Tunnel im Rohbau fertig sein, dann muss er noch für den Zugverkehr ausgerüstet werden.