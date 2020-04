Anfrage von Liberty?

Vielleicht war das mit ein Grund, warum sich jetzt Carey (unten im Bild) wieder auf den Hockenheimring begeben will. „Wir planen mit Rennen in Europa in den Monaten Juli, August und Anfang September, wobei Österreich vom 3. bis zum 5. Juli den Anfang macht“, hieß es in einer Erklärung von ihm. Und nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" soll es eine Anfrage an den Ausrichter des Großen Preises von Deutschland gegeben haben. Dabei sei unter anderem nach der nötigen Vorlaufzeit gefragt worden.