Jetzt ist es wohl endgültig offiziell! Bayern-Star Jerome Boateng hat am Montagabend erstmals ein gemeinsames Foto mit seiner neuen Liebe Kasia Lenhardt auf Instagram gepostet. „Alles Gute zum Geburtstag“, schreibt der deutsche Abwehrrecke. „Wünsche dir nur das Beste Bebu, bleib so wie du bist.“ Ein Geburtstagsgeschenk an das ehemalige Model von Heidi Klum zum 25er.