Öffnung mit kommender Woche

Mit den am Dienstag durch die Regierung verkündeten Lockerungen gibt es aber nun einen Lichtblick für die jüngsten Stadtbewohner: Mit kommender Woche sollen auch die ersten Spielplätze in Wien wieder geöffnet werden. Das kündigte Ludwig am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz an. Ab kommendem Montag werden die ersten Anlagen wieder zugänglich sein.