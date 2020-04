Bei der Anhaltung eines vor der Polizei flüchtenden Pkw-Lenkers sind am Montagnachmittag in Wien-Leopoldstadt insgesamt vier Beamte verletzt worden. Ein Streifenwagen wurde von dem Fluchtauto gerammt und schwer beschädigt. Der 51-jährige Lenker war Beamten wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Nach der Festnahme wurden Drogen und rezeptpflichtige Medikamente in dem Auto sichergestellt.