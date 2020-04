„New York ist eine tolle Stadt“

Der Sprung von der Austrian Football League (AFL) in die beste Liga der Welt wird obwohl „Football im Grunde Football ist“ und er sich in „ganz Europa schon einen guten Namen gemacht hat“ klarerweise ein großer sein. „In der NFL gibt es einen anderen Speed, es wird die größte Änderung sein, sich an die Geschwindigkeit zu gewöhnen“, so Platzgummer. Zudem gelte es vor allem neue Spielzüge schnellstmöglich zu erlernen. Da hofft er schon in den nächsten Tagen Informationen zu bekommen, um sich noch in der Heimat bestens auf die Pre-Season vorbereiten zu können. Aus körperlicher Sicht rüstet er sich weiterhin. „Football ist ein sehr athletischer Sport, da kann man von Kraft- bis Lauftraining sehr viel alleine machen“, so Platzgummer.