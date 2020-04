* Regelmäßiges Staubsaugen entlastet die Atemwege ebenso wie Lüften (ausgenommen Allergiker, in der Stadt am Morgen, am Land spätabends), idealerweise stoßlüften. Je wärmer die Außentemperatur, desto länger. Im Frühjahr können es, wie auch im Sommer, durchaus 25 Minuten sein, das 4-5 Mal pro Tag.