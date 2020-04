Volkstheater: Live-Vorführung auf Online-Portal

Zudem wagt sich das Schauspielhaus erstmals auch an ein Live-Format auf der Videokonferenz-Plattform Zoom. Am 2. Mai um 20 Uhr gibt es ein „Space Junk - Online Special“ für maximal 30 Zuschauer. Dabei begegnen die Teilnehmer dem Ensemble von „Space Junk“ im Zoom-Room und verfolgen den Weltraum-Thriller direkt in ihren Wohnzimmern.