Trump in Sorge

US-Präsident Donald Trump sagte am Montagabend in Washington, er wisse „in gewisser Hinsicht“, wie es Kim gehe. Er dürfe darüber „jetzt aber nicht sprechen“. Er hoffe, es gehe Kim gut. „Wir werden sehen. Sie werden es wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft hören“, beantwortete der 73-Jährige Reporterfragen nach Kim bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus.