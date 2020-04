Zurückverfolgung neuer Infektionen jetzt extrem wichtig

Worauf es jetzt extrem ankomme: auf die sorgfältige Zurückverfolgung neu auftauchender SARS-CoV-2-Infektionen. „Wir brauchen dieses ganz schnelle Contact-Tracing, und das auf lokaler Ebene. Wir haben das nie gemacht. In Deutschland hat man ‘Corona-Scouts‘ angedacht. In den USA will man 180.000 Personen dafür einsetzen“, erklärte der Experte. Mit der Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen bräuchte man am besten Teams, die im Fall des Falles „blitzschnell“ die Infektionswege finden könnten, um die Kette zu unterbrechen. „Damit steht und fällt unser System.“