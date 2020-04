Eintrittspreise deutlich günstiger

Was die Tarife angeht, so wird der Zutritt zum Bad heuer deutlich günstiger als gewohnt. So wird für Kinder ein Euro, für Jugendliche, Senioren und Inhaber von Saisonkarten zwei Euro und alle anderen Badegäste drei Euro verrechnet. Vergangenes Jahr kostete der Eintritt für Erwachsene 6,20 Euro, für Kinder 2,10 Euro. Dies sei für die Stadt natürlich eine Belastung, sagte Stadtrat Czernohorszky: „Aber uns ist bewusst, dass diese Krise derzeit die größte Belastung für das Budget der Familien in Wien ist.“ Dies werde „ein außergewöhnlicher Sommer“, so Czernohorszky: „Aber wir werden dennoch versuchen, so viel Badevergnügen wie möglich zu schaffen.“