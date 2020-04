13 Lawinenopfer

13 Personen sind in Österreich in der Wintersaison 2019/20 durch Lawinen gestorben, davon fünf in Tirol und Oberösterreich, hier jedoch bei einem sogenannten Massenunfall, sowie je ein Lawinentoter in Vorarlberg, Kärnten und Niederösterreich. Im Zehnjahresmittel gab es 17 Lawinentote in Österreich.