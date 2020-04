Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Dienstag in einem Telefonat mit Südkoreas Präsident Moon Jae In über Maßnahmen gegen das Coronavirus gesprochen. Beide Staaten stehen seit Beginn der Pandemie im Austausch, zumal Südkorea bereits früh vom Coronavirus betroffen war und oft als Musterbeispiel bei der Reaktion auf den Ausbruch der Infektionskrankheit Covid-19 angeführt wird.