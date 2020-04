Während die Bäder meist überfüllt sind, können Sie in Ihrem eigenen Pool beruhigt Ihre Bahnen schwimmen, ohne, dass Sie jemand stört. Auch Kinder können hier ungestört plantschen, ohne von anderen Kindern bedrängt zu werden. Dazu kommt der Hygieneaspekt: In Ihrem Pool sind Sie die einzigen Gäste, was vor allem in der derzeitigen Situation sinnvoll ist.