Schwarz-Weiß

Farblich hat sich bisher eher schwarz-weiß durchgesetzt. Gesehen bei: Kelly Osbourne, Demi Lovato, Halsey, Emma Roberts, Caprice und bei Arnold Schwarzenegger, der in Anlehnung an seinen berühmtesten „Terminator“-Spruch die Worte „We‘ll be back“ in weißer Schrift auf schwarze Masken hat drucken lassen.