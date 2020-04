Die Polizei in Thüringen hat drei Mitglieder der Erfurter Fußball-Hooligan-Gruppierung „Jungsturm“ festgenommen. Sie stehen in Verdacht, an gewaltsamen Übergriffen auf Fußballfans von Drittligist Carl Zeiss Jena am 27. Juni 2019 beteiligt gewesen zu sein.