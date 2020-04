Mehr Kunden im Handel erlaubt

Erleichterung gibt es auch für den Handel, besonders für kleinere Geschäfte. Schramböck kündigte am Dienstag an, dass in Geschäften die Regelung von 20 Quadratmetern pro Kunde auf zehn Quadratmeter gesenkt wird. Bisher galt für die Einhaltung des Sicherheitsabstandes in den Geschäften mit maximal 400 Quadratmetern Geschäftsfläche die Regel, pro Kunde 20 Quadratmeter zu berechnen.