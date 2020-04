Aber alles der Reihe nach: Der 30-jährige Österreicher steht im Verdacht, bereits am Freitag in Innsbruck ein Auto gestohlen zu haben. Mit diesem Wagen fuhr der Mann in der Nacht auf Sonntag gemeinsam mit einem bis dato noch unbekannten Komplizen zu einer Trafik in der Innsbrucker Technikerstraße, „wo er mit einem Hammer eine Scheibe einschlug und eine größere Menge an Rubbellosen, Zigaretten und Tabakwaren im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages stahl“, heißt es vonseiten der Polizei.