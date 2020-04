Wegen Druck Brand in Lagerhalle gelegt

Anders lautete die Verantwortung des 23-Jährigen hinsichtlich des Brandes in der Kartonfabrik in Hirschwang in der Gemeinde Reichenau an der Rax. Mit belastendem Material aus einer Überwachungskamera konfrontiert, legte der Verdächtige am Montag ein umfassendes Geständnis ab. Weil gegen ihn nach dem Tod seines Sohnes ermittelt worden war, habe der Beschuldigte den Druck nicht mehr ausgehalten und mehrere Paletten mit einem Feuerzeug und mithilfe von Karton angezündet, heißt es in dem Bericht.