Wieder mehr Todesopfer

Nun die unerfreulichen Nachrichten: Im Vergleich zum Montag stieg die Zahl der Todesopfer wieder deutlicher an. So wurden am Dienstag 20 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, als verstorben vermeldet. Grund für den plötzlichen Anstieg ist aber, dass Wien ingesamt 13 Todesfälle, zu denen es zwischen Mitte März und Anfang April kam, nachmeldete. Es kam also zu keinem sprunghaften Anstieg.