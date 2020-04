Die Neueinteilung der Salzburger Liga und in der übrigen Klassen, die durch diverse „Aufstiege“ betroffen sind, nimmt der Salzburger Fußballverband ab Montag vor. Erster Nachrücker für Zell am See in der Salzburger Liga wäre Siezenheim. Der Sportdirektor des Landesligisten, Daniel Dosenovic, spricht von einem möglichen Aufstieg mit gemischten Gefühlen: „Natürlich hätten wir uns es sportlich verdient, auf der anderen Seite wäre es ein Erfolg auf Kosten eines anderen Vereins.“