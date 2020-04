Obwohl die letzte Protestaktion am Heuberg Anzeigen zur Folge hatte, ließen sich die Leitungsgegner rund um die „Fairkabler“ nicht einschüchtern. Am Dienstag befuhren sie in der Früh wieder mit ihren Autos die Dax-Lueg-Straße, hielten dort und legten so abermals den Baustellenverkehr der Austrian Power Grid (APG) lahm. Ziel der Proteste: Die Arbeiten zur Hochspannungsleitung sollen so lange ausgesetzt werden, so lange die laufenden Verfahren vor Gericht anhängig sind.