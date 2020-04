Der chinesische Drohnen-Spezialist DJI hat die neue faltbare Mini-Drohne Mavic Air 2 enthüllt, die bei knapp über einem halben Kilo Gewicht mit 48-Megapixel-Kamera und großem Bildsensor bei der Foto- und Videoqualität in semiprofessionelle Sphären vorstoßen soll. In China kommt die Mavic Air 2 diese Woche in den Handel, hierzulande soll sie ab Mitte Mai um 850 Euro ausgeliefert werden.