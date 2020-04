Ivan Perisic könnte längerfristig in München bleiben. Einem Bericht der kroatischen Zeitung „Sportske Novosti“ zufolge soll sein jetziger Arbeitgeber Inter Mailand am Münchner Corentin Tolisso interessiert sein. So bahnt sich ein Tauschgeschäft an. Zudem planen die Bayern noch die Verpflichtung eines Superstars (im Video).