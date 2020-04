In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 28. April, hat die ASFINAG mit der Sanierung der Unterflurtrassen der A2 Südautobahn zwischen Klagenfurt Ost und Grafenstein begonnen. Die Arbeiten in den vier Unterflurtrassen Haidach, Reigersdorf, Farchern Ost und Farchern West finden aber nahezu ausschließlich in den Nächten statt.