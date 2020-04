28 Virenscanner fielen auf Trick herein

Konkret legten sie auf dem Testsystem einen Ordner mit einer als Schadsoftware klassifizierten Datei darin an. Das kurze Zeitfenster zwischen dem Entdecken des Schädlings durch den Virenschutz und dem Löschen bzw. Verschieben in den Quarantäneordner nutzten die Forscher, um die Datei durch eine Umleitung auf einen anderen Ordner - etwa den Installationsort des Virenscanners oder gar das Hauptverzeichnis des Betriebssystems - zu ersetzen. Im Test fielen 28 Virenscanner auf den Trick herein und löschten ihre eigenen Programm- oder wichtige Betriebssystem-Dateien.