Haferflocken mal anders genießen

Gerade ein nährstoffreiches Haferfrühstück bietet alles, was Ihr Körper am Morgen braucht. Hafer lässt sich vollkommen unkompliziert und dennoch in vielen Varianten zubereiten. Zudem liefert dieses Getreide einiges an Energie, ohne die Verdauung zu überfordern oder schwer im Magen zu liegen.



Wenn Sie gerne möchten, dass das Müsli abwechslungsreich bleibt, dann können Sie Ihre Haferflocken zum Beispiel mit Dinkelflocken, mit Mandeln, mit verschiedenen Nüssen und mit getrockneten sowie mit frischem Obst anrichten. Und wer sagt eigentlich, dass man Haferflocken nur mir Milch zubereiten kann? Variieren Sie auch in Sachen Flüssigkeit, indem Sie Hafermilch, Sojamilch oder Mandelmilch ausprobieren. Lassen Sie die Haferflocken über Nacht in Wasser eingeweicht stehen und erhalten Sie ein leckeres Porridge. Um dieses gesunde Frühstück noch interessanter zu gestalten, können Sie die Haferflocken mit Zimt, Rosinen oder Honig bzw. Agavendicksaft verfeinern.