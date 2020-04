Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat in der Corona-Krise an die Bürger des US-Bundesstaates appelliert, Gedränge an den Stränden künftig zu unterlassen. „Das Virus macht am Wochenende keine Pause“, sagte Newsom am Montag in einer Online-Pressekonferenz. Alarmiert hat den Gouverneur der Andrang an einigen Stränden bei sonnigem Wetter am vergangenen Wochenende.